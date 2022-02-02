Latin Amerika ve Karayiplerde sel ve su baskınları can aldı. Brezilya, Ekvador ve Haiti'de büyük hasar oluşurken, ekipler birçok bölgede yaşanan heyelanların ardından toprak altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor. Latin Amerika ve Karayipler, sel ve su baskınlarına teslim oldu. Brezilya'da heyelan sebebiyle 1500'den fazla ev yıkıldı. Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 28 Ocak’tan bu yana 19 kişi hayatını kaybetti.27 kenti etkileyen sel ve su baskınları sonrasında, ekipler kaybolanları ararken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.Uzmanlar bölgede aşırı soğuk dalgasının etkili olduğu uyarısında bulunuyor.EKVADOR'DA ÇAMUR SELİEkvador'un başkenti Quito'da, aşırı yağışların yol açtığı heyelan, çamur seline dönüştü. Sel ve heyelanlarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.Sel ve heyelanın ardından kurtarma ve temizlik çalışmalarına ordu ekipleri destek veriyor. Ekvador yönetimi felaketzedelere tüm yardımların yapılacağını açıkadı.HAİTİ'DE NEHİRLER TAŞTIKuzey Karayipler'deki, Haiti'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı. Evleri su altında kalan yaklaşık 2 bin 500 aile geçici barınaklara yerleştirildi.Fırtına nedeniyle bir köprü yıkılırken bir elektrik santralini de su bastı. Sert rüzgar sebebiyle ağaçlar devrilirken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.