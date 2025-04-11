Lavrov: ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımızı koruyacağız

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katılan Lavrov, toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD-Rusya ilişkilerini normalleştirilmesine doğru ilerlemek gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Rusya-ABD temaslarına ilişkin beklentilere girmek için bir neden olmadığına inanıyorum. Ancak, karşılıklı tanıma ve her ülkenin ulusal çıkarlarına saygı temelinde normalleşmeye yönelik çalışmak hem makul hem de önemlidir" dedi.



Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerinde sarsılan güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun zaman alacağını vurgulayarak, "İlişkiler, Biden yönetimi tarafından zarar gördü ve yok edildi. Şu anda bile ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında Başkan Trump ve ekibinin Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye ya da herhangi bir konuda diyaloğu yeniden başlatmaya öncelik vermesini istemeyen pek çok kişi var. Dolayısıyla ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımız doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.



"TRUMP YÖNETİMİ ZELENSKI'NİN RUSLARDAN NEFRET ETTİĞİNİ ANLADI"



Lavrov, Ukrayna savaşına değindi. "Trump yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ruslardan nefret ettiğini anladı ve Zelenskiy'nin toprak kaybını kabul etmek zorunda kalacağını defalarca kamuoyuna açıkladı" diyen Lavrov mevcut ABD yönetimi yetkililerin de Zelenskiy'nin hala talep ettiği gibi 1991 sınırlarına geri dönmenin, mümkün olmayacağını anladığını kaydetti.