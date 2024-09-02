Lavrov: Ankara ve Şam arasında toplantı planlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını söyledi. Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia eden Rus Dışişleri Bakanı, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." dedi.

Lavrov: Ankara ve Şam arasında toplantı planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile arasındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Russia Today'e (RT) mülakat veren Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.

"Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı." diyen Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı

Lavrov'un, "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" sözleri de dikkati çekti.

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