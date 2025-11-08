Lavrov: Nükleer deneme hazırlıkları sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta verdiği olası bir Rus nükleer denemesi için hazırlık yapılması talimatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Lavrov, Rusya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Amerikan ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma talimatı vermesiyle ilgili olarak Washington’dan herhangi bir açıklama almadığını da söyledi.