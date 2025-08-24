Lavrov: Putin ile Zelenski arasında görüşme planı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında herhangi bir zirve planı bulunmadığını söyledi.



NBC’ye konuşan Lavrov, “Putin, zirve için gündem hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır, ancak şu an böyle bir gündem yok” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Putin'le bir araya geldiği Alaska zirvesinin ardından, “Önce iki lider buluşacak, ardından bana da katılım için sıra gelecek” açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP İKİ HAFTA İÇİNDE "YENİ KARARINI" AÇIKLAYACAK

Trump, Putin’e 8 Ağustos’a kadar savaşın sona erdirilmesi için süre tanımış, ancak daha sonra bu süreyi “birkaç hafta” uzattığını duyurmuştu. ABD Başkanı, iki hafta içinde yeni kararını açıklayacağını belirtti.



Lavrov ise, Rusya’nın barış istediğini savunarak, “Biz barış istiyoruz, Trump da barış istiyor. Ancak Batılı ülkelerin tepkisi, onların barış istemediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Bağımsızlık Günü’nde Kiev’de konuşan Zelenski ise, “Geleceğimizi yalnızca biz belirleyeceğimiz adil bir barış istiyoruz” diyerek sürece dair tavrını yineledi.