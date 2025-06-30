Lavrov: Savunma harcamalarındaki artış NATO’yu çökertecek

NATO Liderler Zirvesi’nden çıkan savunma harcamalarını artırma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu artışın NATO’nun çöküşünü beraberinde getireceğini söyledi.



Rusya devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (CSTO) Dışişleri Bakanları Konseyi sonrası basına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin “Rusya’nın askeri yığınağının ülkenin çökmesine sebep olacağı” yönündeki açıklamasına yanıt verdi.



Lavrov, Polonyalı bakana işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “O kadar akıllı biri olduğuna göre, NATO ülkelerinin harcamalarındaki feci artışın aynı zamanda örgütün çökmesine yol açacağını da muhtemelen görebiliyordur."



“RUSYA, SAVUNMA HARCAMALARINI DÜŞÜRECEK”



Rusya’nın savunma harcamalarına dair planlarına da değinen Bakan Lavrov, “Bu esnada Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) geçen gün Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından söylediği üzere; Rusya, askeri harcamalarını azaltmayı ve Sikorski de dahil olmak üzere NATO’ya üye ülkelerin yaptığı gibi hayali tehditlerden ziyade sağduyunun rehberliğinde olmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.



Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen deklarasyona göre, NATO ülkeleri, 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayrı safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5’i oranına yükseltmeyi kabul etmişti.