Lavrov: Suriye'de gizli anlaşmalara bakmaya gerek yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile başkent Moskova'daki görüşmesi ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili gizli anlaşmanın olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.



Suriye'de terör örgütlerinin boşalttığı yerlere ilişkin ABD ile herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ileri süren Lavrov, "ABD ile bugün herhangi bir konuda anlaşmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de "yasa dışı bulunduğu" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



"Suriye'deki durumunun iyileştirilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda tutarsız hareket eden bir ülkeyle uzun vadeli siyaset yürütmek yapıcı ve üretken olmazdı. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net bir şekilde uygulanmaktadır."

