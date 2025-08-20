Lavrov, Ukrayna'ya güvenlik garantisi için Rusya'nın şartını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın güvenlik mekanizmaları geliştirmesini desteklediklerini, ancak bunların ancak Rusya’nın onayıyla güvenilir olabileceğini vurguladı.



Basın mensuplarına konuşan Lavrov, 2022’de İstanbul’da savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimin Ukrayna’nın önerileriyle şekillendiğini fakat imzalanmadan çöktüğünü hatırlatarak, “Kolektif güvenlik konularının Rusya’sız kararlaştırılması mümkün değil. Batı, özellikle de ABD, bunun bir ütopya olduğunu çok iyi biliyor” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda yürüyen barış sürecinde, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliği ve toprak kontrolü temel başlıklar olarak öne çıkıyor. Trump bu hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin yükün büyük kısmını üstleneceğini, ABD’nin ise Ukrayna’ya destek vereceğini söyledi. Ancak Amerikan askerinin Ukrayna’da konuşlanmayacağını, gerekirse hava desteği sağlanabileceğini de belirtti.



Trump, güvenlik mekanizmasının “NATO şemsiyesi altında olamayacağını” vurgularken, Kiev yönetimi ülkenin kendi güvenlik tercihlerini yapma hakkına sahip olduğunu savunuyor. Moskova ise Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının kendi ulusal güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu ileri sürüyor.