Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli

Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, Sırbistan'ı ziyaret etmesi planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahalarını kapattı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 05.06.2022 - 22:04 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 22:06

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

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