Lavrov'dan ABD ve AB ülkelerine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilerin AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etmesiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.



Bu konuda Bakanlıktan ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatan Lavrov, Batılı ülkelerin eylemini karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.



Lavrov, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez" ifadelerini kullandı.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un, diplomatları sınır dışı etmeyi, uluslararası arenada baskı ve şantaj aracı olarak kullandığını savundu.



Geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

