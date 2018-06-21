Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararını değerlendirdi.



ABD'nin insan hakları konusunda kendisini "şampiyon" olarak gördüğünü belirten Lavrov, "Bu kararın nihai olmadığını, ABD'nin BM'ye, özellikle de insan hakları gibi kendisi için önemli bir konuya bağlılığını vurgulayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Guterres ise BM'nin Doğu Guta'daki kimyasal saldırılara ilişkin yayımlanan raporunu henüz görmediğini söyleyerek, "Gerek Suriye ordusu, gerekse farklı silahlı gruplar tarafından bu süreçte ciddi insan hakları ihlali gerçekleşti" dedi.



Soçi görüşmelerinin sonucunun uygulanması için Rusya ile çalıştıklarını belirten Guterres, "Karar verildiği gibi yakında bir anayasa komisyonu kurulacak. Sonucu elde etmek için Rusya Federasyonu ile yakın temas halinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



BM Genel Sekreteri Guterres, Soçi'deki görüşmelerin sonucunun uygulanması neticesinde Suriye’nin birliğinin korunabileceğini ifade etti.

