Lavrov’dan ‘Karadeniz barışında’ ABD şartı

Rus medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Karadeniz'de güvenli geçişi sağlamak için bir anlaşmanın yeniden canlandırılmasına açık olduğunu ancak Rusya'nın çıkarlarının korunması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.

“ALTYAPIYA ZARAR VERMEK ÇIKARIMIZA DEĞİL”

Lavrov, “Enerji altyapısına zarar verilmemesi için yollar bulunmasından yanayız, bu bizim çıkarımıza değil. (Rusya) Devlet Başkanı’nın da ifade ettiği gibi, biz de ‘Karadeniz Girişimi’nin herkes için daha kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasından yanayız. Riyad’daki görüşmelerde de öncelikli olarak bu konu ele alındı.” dedi.

ABD’DEN GARANTİ TALEBİ

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'da üç gün süren ve Ukrayna ile Rusya heyetlerinin katıldığı görüşmelerin ardından Salı günü yaptığı açıklamada, Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.



ABD'li uzmanlar, Riyad'da Ukraynalı ve Rus temsilcilerle ayrı ayrı bir araya geldi ve Beyaz Saray, Ukrayna ve Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin ayrı ortak açıklamalar yayımladı. Açıklamada, tarafların “Karadeniz’de güvenli seyrüseferi sağlamayı, güç kullanımını ortadan kaldırmayı ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi kabul ettiği” belirtildi.



Ancak Lavrov, Moskova’nın bu konuda net garantiler beklediğini vurgulayarak, “Kiev ile yapılan anlaşmalardaki acı deneyimler göz önüne alındığında, gerçek garantiler ancak Washington’un (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ve ekibine bunu kesinlikle yerine getirmeleri yönünde talimat vermesiyle sağlanabilir. Bana öyle geliyor ki Amerikalı ortaklarımız bu mesajı aldı.” ifadelerini kullandı.

RUSYA DAHA KAPSAMLI ANLAŞMA TALEP EDİYOR

Olası anlaşmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı ancak bu gelişmenin, 2022'de Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğunda sağlanan ve Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden güvenli geçişi garanti altına alan anlaşmanın yeniden canlandırılmasına işaret ettiği düşünülüyor. Söz konusu anlaşma, ertesi yıl Rusya tarafından askıya alınmıştı. Moskova, anlaşmanın Karadeniz’deki kendi ihracatının güvenliğini sağlamadığını savunuyordu.

