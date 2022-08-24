Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'la görüştü. Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri harekata izin verilmemeli" dedi.

Haberler - Reuters - NTV Haber 24.08.2022 - 00:31

Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin 'nin kuzeyinde yeni askeri harekat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov Moskova'da Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la birlikte düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin 'nin kuzeyinde yeni askeri harekat düzenlemesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Rus bakan, "Diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanmalı" dedi.

Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, 'nın Türkiye- ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mikdad ise, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini savundu.

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