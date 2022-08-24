Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la birlikte düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat düzenlemesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Rus bakan, "Diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanmalı" dedi.

Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini savundu.