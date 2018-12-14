Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la ikili ilişkilerin yanı sıra, İdlib ve Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu konularını görüştüklerini aktardı.
"Olağan dışı bir durum yok" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib ile ilgili yeni bir zirveye ihtiyaç olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara ve Rusya arasındaki yakın işbirliğinin altını çizdi.
Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Moskova'dan yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin başarılı ve verimli çalışma sağlamada anahtar rol oynadığına dikkat çekildi.
Lavrov'la görüşen Çavuşoğlu'dan "sıkı diyalog" vurgusu
NTV HaberDünya
Azerbaycan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında sıkı bir diyalog olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için hazırlıkların başlaması gerektiğine de vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.