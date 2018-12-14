Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la ikili ilişkilerin yanı sıra, İdlib ve Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu konularını görüştüklerini aktardı.



"Olağan dışı bir durum yok" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib ile ilgili yeni bir zirveye ihtiyaç olmadığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara ve Rusya arasındaki yakın işbirliğinin altını çizdi.



Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.



Moskova'dan yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin başarılı ve verimli çalışma sağlamada anahtar rol oynadığına dikkat çekildi.