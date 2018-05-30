İlişkili Haberler ABD'nin Rusya yaptırımları devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda yaptığı konuşmada güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Rusya’nın ABD ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, “Biz ne ABD ne de hiç kimse ile bu ihtilaflı ilişkilere devam etmek istemiyoruz. (ABD Başkanı) Trump’tan ve Washington’dan zaman zaman ilişkilerin normalleşmesinin gerekliliği konusunda sinyaller alıyoruz. Biz buna hazırız. Ancak somut bir teklif bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Lavrov, dünya üzerindeki krizlere ilişkin ültimatomların ve dayatmaların çözüm getirmeyeceğine dikkat çekerek, “Kore yarımadasında nükleer problem, İran’da nükleer anlaşma, Ukrayna’da iç çatışma veya Suriye’de terörizm ile ilgili dışarıdan dayatılan zorlamalar, ültimatom ve baskılar başarısız olmaya mahkumdur” şeklinde konuştu.