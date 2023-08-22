Le Figaro: Fransa, Nijer’e müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı istemedi

Le Figaro'nun Fransız üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, Fransa, Cezayir devlet radyosunun haberinin aksine Nijer'e olası bir askeri operasyon için Cezayir'den hava sahasını açmasını talep etmedi.



Askeri yetkili, Paris'in Nijer'e saldırmaya niyetli olmadığını ve Cezayir'den askeri uçuş için herhangi bir izin talebinde bulunulmadığını belirtti.



İDDİA



Cezayir Devlet radyosu, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı talep ettiğini, buna Cezayir makamlarının olumsuz yanıt verdiğini iddia etmişti.



Radyonun haberinde, Cezayir'in ret yanıtıyla karşı karşıya kalan Fransa’nın Fas’a yöneldiği ve Fas makamlarının Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını Fransız savaş uçaklarına açma kararı aldığı ileri sürülmüştü.



NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.



CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin