Le Figaro: Fransa, Nijer’e müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı istemedi

Fransa'nın, Nijer’e askeri müdahale için Cezayir’den hava sahasını açması talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladığı belirtildi.

Le Figaro: Fransa, Nijer’e müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı istemedi
Nijer'de binlerce gönüllü, ECOWAS'ın olası müdahalesine karşı seferber oldu

Nijer'de binlerce gönüllü, ECOWAS'ın olası müdahalesine karşı seferber oldu

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Le Figaro'nun Fransız üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, , Cezayir devlet radyosunun haberinin aksine Nijer'e olası bir askeri operasyon için Cezayir'den hava sahasını açmasını talep etmedi.

Askeri yetkili, Paris'in Nijer'e saldırmaya niyetli olmadığını ve Cezayir'den askeri uçuş için herhangi bir izin talebinde bulunulmadığını belirtti.

İDDİA

Cezayir Devlet radyosu, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı talep ettiğini, buna Cezayir makamlarının olumsuz yanıt verdiğini iddia etmişti.

Le Figaro: Fransa, Nijer’e müdahale için Cezayir'in hava sahasını kullanmayı istemedi - 1

Radyonun haberinde, Cezayir'in ret yanıtıyla karşı karşıya kalan Fransa’nın Fas’a yöneldiği ve Fas makamlarının Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını Fransız savaş uçaklarına açma kararı aldığı ileri sürülmüştü.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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