Le Pen'den yatırımcılara güvence. Bütçede 125 milyar euro kesinti planı

Fransa 'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen , devlet tahvili piyasasında derinleşen kriz ortamında mali güvenilirlik kazanma hedefiyle kamu harcamalarını yılda 25 milyar euro azaltmayı öngören tasarruf planını açıkladı.

Kamu maliyesindeki baskı ve 18 Nisan ile 2 Mayıs tarihlerinde iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki siyasi belirsizlik nedeniyle Fransa'nın borçlanma maliyetleri 2000'li yılların başından bu yana görülen en yüksek seviyelere tırmandı.

Anketlerde yarışı önde götüren Le Pen'in toplamda 125 milyar euroyu bulan harcama kesintisi hedefi, bütçe açığı baskısı altındaki piyasaları ikna etme arayışını yansıtıyor.

İŞ DÜNYASI VE PİYASALAR PARİS'TEKİ GELİŞMELERİ İZLİYOR

Aşırı sağcı lider, Avrupa Birliği şüpheciliği ve 2023 yılında yasalaşan tartışmalı emeklilik reformunu geri alma vaadi nedeniyle kaygı duyan iş dünyasını ikna etmekte zorlanıyor.

Reuters ajansının aktardığına göre yatırımcıların Fransız varlıklarından çıkış yapması üzerine Başbakan Sébastien Lecornu liderliğindeki hükümet, 43 milyar euroluk yeni tasarruf içeren 2027 bütçe tasarısını duyurarak piyasalardaki tedirginliği yatıştırmaya çalıştı.

Bölünmüş durumdaki Ulusal Meclis'te bütçenin kaderi, en büyük grubu Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik'in (RN) oluşturduğu muhalefet partilerinin tutumuna bağlı görünüyor.

Le Pen, meclisteki pazarlıklar öncesinde taleplerini ortaya koyacak 2027 gölge bütçesini açıklayacağını duyurdu.

Ulusal Birlik geçen yıl 2026 bütçesinde Fransa'nın AB bütçesine yaptığı katkının azaltılmasını, göçmenlere yönelik sosyal yardımların kısılmasını ve kalkınma yardımlarının kesilmesini talep etmiş; Başbakan Lecornu ise Sosyalistlerin zımni desteğini alarak bütçeyi meclisten geçirmişti.