Le Pen'den yatırımcılara güvence. Bütçede 125 milyar euro kesinti planı
06.10.2026 10:41
Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Marine Le Pen, tahvil piyasalarındaki güven krizini aşmak amacıyla yılda 25 milyar euroluk harcama kesintisi yapmayı planladığını duyurdu.
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen , devlet tahvili piyasasında derinleşen kriz ortamında mali güvenilirlik kazanma hedefiyle kamu harcamalarını yılda 25 milyar euro azaltmayı öngören tasarruf planını açıkladı.
Kamu maliyesindeki baskı ve 18 Nisan ile 2 Mayıs tarihlerinde iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki siyasi belirsizlik nedeniyle Fransa'nın borçlanma maliyetleri 2000'li yılların başından bu yana görülen en yüksek seviyelere tırmandı.
Anketlerde yarışı önde götüren Le Pen'in toplamda 125 milyar euroyu bulan harcama kesintisi hedefi, bütçe açığı baskısı altındaki piyasaları ikna etme arayışını yansıtıyor.
İŞ DÜNYASI VE PİYASALAR PARİS'TEKİ GELİŞMELERİ İZLİYOR
Aşırı sağcı lider, Avrupa Birliği şüpheciliği ve 2023 yılında yasalaşan tartışmalı emeklilik reformunu geri alma vaadi nedeniyle kaygı duyan iş dünyasını ikna etmekte zorlanıyor.
Reuters ajansının aktardığına göre yatırımcıların Fransız varlıklarından çıkış yapması üzerine Başbakan Sébastien Lecornu liderliğindeki hükümet, 43 milyar euroluk yeni tasarruf içeren 2027 bütçe tasarısını duyurarak piyasalardaki tedirginliği yatıştırmaya çalıştı.
Bölünmüş durumdaki Ulusal Meclis'te bütçenin kaderi, en büyük grubu Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik'in (RN) oluşturduğu muhalefet partilerinin tutumuna bağlı görünüyor.
Le Pen, meclisteki pazarlıklar öncesinde taleplerini ortaya koyacak 2027 gölge bütçesini açıklayacağını duyurdu.
Ulusal Birlik geçen yıl 2026 bütçesinde Fransa'nın AB bütçesine yaptığı katkının azaltılmasını, göçmenlere yönelik sosyal yardımların kısılmasını ve kalkınma yardımlarının kesilmesini talep etmiş; Başbakan Lecornu ise Sosyalistlerin zımni desteğini alarak bütçeyi meclisten geçirmişti.
ÜLKENİN BORÇLANMA FAİZLERİ ZİRVEYE ULAŞTI
Öte yandan AFP ajansının verilerine göre Fransa'nın bütçe açığı ve yüksek borç yükü nedeniyle euro, dolar karşısında son 17 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Fransa'nın kamu borcunun, planlanan kesintilere rağmen gelecek yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 122'sine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
10 yıllık Fransız tahvil getirisi ise yüzde 4,8'e yükselerek 2011 Euro Bölgesi borç krizinden bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Avrupa'daki siyasi belirsizlik İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in erken seçim çağrısıyla arttı.
Sánchez'in azınlık hükümetinin hazırladığı konut yardım tasarısının mecliste reddedilmesi üzerine alınan seçim kararı piyasalardaki oynaklığı besledi.
Paris borsası, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD merkezli PTC yazılım şirketini 22,6 milyar dolara satın alacağını açıklayan Schneider Electric hisselerindeki yüzde 10'a yakın kayıpla geriledi.