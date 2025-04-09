Le Pen’i mahkum eden hakime ölüm tehdidine gözaltı

Fransa’da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği (AB) fonlarının usulsüz kullanıldığı suçlamasıyla siyaset yasağı veren yargıca ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Başkent Paris’in kuzeydoğusundaki Bobigny Savcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada, şüphelinin 76 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi ancak ismi belirtilmedi. Şüpheli, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, bir giyotin fotoğrafına yer vermiş ve Le Pen’in mahkum eden Benedicte de Perthuis’ye atıfla hakimin “bunu hak ettiğini” yazmıştı. Hakim De Perthuis, ölüm tehditleri almasının ve ev adresinin internette paylaşılmasının ardından polis korumasına alınmıştı. Hakimin fotoğrafları ayrıca sosyal medyada ve aşırı sağ yayınlar yapan internet sitelerinde de paylaşılmıştı.



LE PEN, ÖLÜM TEHDİTLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ



Söz konusu sosyal medya paylaşımını yapan kişinin 8 Nisan Salı günü yerel saatle 10.30 sıralarında Paris’in La Garenne-Colombes bölgesinde gözaltına alındığı açıklandı. Savcılığın açıklamasına göre, şüphelinin ölüm tehditlerinde bulunduğundan ve bir yargı yetkilisine saygısızlık ve itaatsizlik ettiğinden şüpheleniliyor.



Hakim De Perthuis, mart ayında aralarında Le Pen’in de olduğu, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine mensup 20’yi aşkın siyasetçiyi AB fonlarıyla ilgili usulsüzlük ve zimmete geçirme suçlamasıyla mahkum etmişti. Hakim, Le Pen hakkında verilen 5 yıllık siyaset yasağının derhal yürürlüğe girmesine hükmetmişti. Bu kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmaması halinde Le Pen’in 2027’deki cumhurbaşkanı seçiminde yarışması mümkün olmayacak.

Le Pen, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “cadı avının mağduru olduğunu” savunmuş ve hakimlerin demokrasiye müdahale ettiğini ileri sürmüştü. Yargıçlara yönelik ölüm tehditlerini de eleştiren aşırı sağcı siyasetçi, hakkındaki yasak kararının kaldırılması için tüm hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

