LeBron James, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

Basketbolun süper yıldızı LeBron James, başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıkladı.

Seçime günler kala açıklama yapan ünlü basketbolcu, "seçimin açık" olduğunu vurguladı.



Eski Başkan Donald Trump'ın saldırgan ifadelerinin yer aldığı bir videoyu paylaşan James, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Burada ne hakkında konuşuyoruz??Çocuklarımı, ailemi ve nasıl büyüyeceklerini düşündüğümde, seçim benim için açık. KAMALA HARRIS'E OY VERİN!!!" ifadelerini kullandı.



Videoda, Trump'ın yıllar boyunca sarf ettiği aşağılayıcı söylemlerin ses kaydı yer aldı.



Bunlar arasında, eski başkanın Harris seçilirse ülkenin "Detroit gibi" olacağı uyarısı ve kayıtsız göçmenlerin "ülkenin kanını zehirlediği" yönündeki sözleri de bulunuyor.

HARRIS'E DESTEK ARTIYOR



James'in paylaşımı, aralarında Beyoncé, Taylor Swift, Bad Bunny ve Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu ünlülerin desteğini alan Harris'e yönelik son dikkat çekici destek oldu.



James daha önce de Demokrat adayları desteklemiş, 2016'da Hillary Clinton'ı desteklemiş ve Trump'ın görev süresi boyunca onu açıkça eleştirmişti.

