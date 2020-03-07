Lefkoşa'da ortak eyleme Rum polisinden biber gazı ve copla müdahale

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin coronavirüs önlemlerini gerekçe göstererek dört kara sınır kapısını kapatmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Rumlar ve Türkler iki kesim arasındaki tek yaya geçiş noktası olan Lokmacı sınırında buluştu.



İki kesim arasındaki çarşıları birbirine bağlayan ve turistlerin uğrak yeri olması bakımından iki kesim için de ekonomik önemi bulunan Lokmacı’daki eyleme Rum güvenlik güçleri müdahale etti.



Kuzeyden Türklerin, güneyden de Rum eylemcilerin ortasında kalan Rum güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. Rum polisinin sıktığı biber gazından gazeteciler ve göstericiler etkilendi çıkan arbede sırasında hafif yararlananlar da oldu.



Rum polisinin biber gazı ve copla iki toplumdan göstericilere müdahalesi Türk tarafında sert tepkiye neden oldu.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.



Kıbrıs’ta saptanmış bir korona virüs vakası yokken, İki Toplumlu Sağlık Komitesi de böyle bir önlemi gerekli görmezken kapıların tek yanlı kapatılmasını eleştiren Akıncı, protesto eylemine katılanlara biber gazı ve copla müdahale edilmesini kınadı.



KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarını kapatma kararını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiği bir mektupla şikayet ettiğini ve mektupta tek yanlı bu vahim uygulamanın iki toplum arasındaki ilişkiye zarar vereceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Özersay, “sınır kapılarının kapatılmasının ardındaki esas neden Rum yönetiminin Türklerle ekonomik paylaşıma hazır olmamasıdır” diye konuştu.