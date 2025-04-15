Lego patronu ve Danimarka Kraliçesinin yakın arkadaşı kayak kazasında öldü

Lego'nun yöneticisi ve Danimarka Kraliçesi Mary'nin yakın arkadaşı Michael Halbye, hafta sonu geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Halbye, cumartesi günü İsviçre Alplerinin Verbier bölgesinde kayak yaparken pist dışına düşerek ölümcül şekilde yaralandı.

Lego'nun ana şirketi Kirkbi'den yapılan açıklamaya göre Halbye hava yoluyla hastaneye kaldırıldı ancak iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

Danimarka Kraliçesi Mary, kendini başkalarına yardım etmeye adadığını söylediği arkadaşını saygıyla anan bir açıklama yayınladı.

Kraliçe, “Michael Halbye'nin ani ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Michael Halbye ender rastlanan pozitif bir enerjiye, geniş bir bilgi birikimine ve toplum dışındakiler için bir fark yaratma konusunda güçlü bir kararlılığa sahip bir insandı. O aynı zamanda benim arkadaşımdı ve birçok kişi tarafından özlenecek. Düşüncelerim ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte” diye konuştu.

LEGO'DAN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, Halbye'nin 2020 yılından bu yana Kirkbi'nin yönetim kurulu üyesi olduğu ve 2022 yılında başkan yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Kısa sürede, ailesi Lego Group'un çoğunluğuna sahip olan Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Kirk Kristiansen'in güvenilir bir ortağı haline geldi.

Kristiansen, “Düşüncelerimiz ve ilgimiz, hayatın her alanında etrafındakiler üzerinde büyük ve olumlu bir etki bırakan bir adamın beklenmedik kaybını kabullenmek zorunda kalan Michael'ın ailesi ve sevdiklerine gidiyor” dedi.