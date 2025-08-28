Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında: "Drone'ların Ferrarisi”

İtalya basını, Leonardo ve Baykar arasındaki anlaşmayı gündemine taşıdı.

Panorama dergisinde yer alan haberde, iki şirket arasındaki ortak girişimin, 100 milyar dolarlık potansiyel Avrupa pazarına sahip hava araçlarının üretimini garanti altına alacağı belirtildi.

Haberde, Gorizia ilinin Ronchi dei Legionari kasabasındaki Leonardo fabrikasının müdürü Fabio Pauluzzo'nun “Bu tesis, drone'ların Ferrari'si” ifadesine yer verildi. Ocak ayından itibaren, dünya ihracatının yüzde 65'ini elinde bulunduran Baykar ile yapılan yeni ortak girişim sayesinde TB3 dronunun son montajının burada başlayacağı ifade edildi.

Leonardo bir notta, “Önümüzdeki 10 yıl içinde, insansız avcı uçakları, silahlı gözetleme dronları ve derin saldırı dronları ile ilgili Avrupa pazarının 100 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor” dedi.

İTALYAN TEKNOLOJİSİYLE ENTEGRE EDİLECEK

Haberde aktarılana göre Ronchi'de, klasik fabrika tarzı bir montaj hattı yok, ancak her yıl 200 adet drone ve hava hedefi ile uçuş simülasyonları üretilen, titiz montaj ve yüksek teknolojinin hakim olduğu, neredeyse cerrahi bir hassasiyete sahip alanlar var.

Leonardo'nun Baykar Technologies ile yüzde 50 ortaklık kurduğu LBA Systems ortak girişimi kapsamında, Türk silahlı insansız hava araçları, elektro-optik radar sistemleri ve yapay zeka kullanımı başta olmak üzere İtalyan teknolojileriyle entegre edilecek.

1 MİLYON SAATLİK UÇUŞ DENEYİMİ

Habere göre ilk TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'nın işgalinin başlangıcında hayati öneme sahip olan 1 milyon saatlik uçuş deneyimi sayesinde, Türkler artık GPS arızalarında yapay zeka yardımıyla bu araçları tek başına uçurmayı başardı. Motorlar da kendi bünyesinde geliştirilecek ve Leonardo, Avrupa pazarı başta olmak üzere Batı pazarları için gerekli sertifikalar açısından hayati öneme sahip.

