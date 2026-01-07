Leonardo da Vinci'nin DNA'sı elde edilmiş olabilir

Bilim insanları, Leonardo da Vinci DNA Projesi kapsamında, kırmızı tebeşirle yapılmış ve Holy Child (Kutsal Çocuk) başlığını taşıyan bir eskizi dikkatle inceledi.

SIRA DIŞI ZEKASININ SIRRI ÇÖZÜLEBİLİR

Science dergisinde yayınlanan bir bilimsel çalışmada, bu örneklerden çıkarılan DNA’nın, 500 yılı aşkın süre önce bizzat da Vinci tarafından bırakılmış olabileceği savunuldu.

Araştırmacılara göre, söz konusu DNA örneğinin kesin biçimde da Vinci’ye ait olduğunun doğrulanması, onun neden bu kadar sıra dışı bir zekaya sahip olduğunu anlamaya yönelik önemli ipuçları sunabilir.

Y KROMOZUMU ÜZERİNDEN İZ SÜRÜLÜYOR

Çalışmada, babadan oğula değişmeden aktarılan Y kromozomu dizilimi analiz edildi. Holy Child çiziminden elde edilen Y kromozomu örnekleri, Leonardo’nun kuzenine ait bir mektuptan alınan DNA ile karşılaştırıldı.

Her iki örneğin de, da Vinci’nin memleketi olan Toskano bölgesinde ortak bir ataya sahip insanları kapsayan genetik bir gruba ait olduğu belirlendi.

Bilim insanları henüz kesin konuşmak için erken olduğunu vurgulasa da, bu bulgunun Leonardo da Vinci’nin DNA’sının çözülmesine yönelik ilk büyük adım olabileceği ifade ediliyor.

TABLOLAR DEĞİL, ÇİZİMLER UMUT VERİYOR

Uzmanlara göre, Mona Lisa gibi ünlü tablolar yüzyıllar boyunca defalarca temizlendiği ve elden ele geçtiği için DNA barındırma ihtimali düşük. Buna karşılık, da Vinci’nin eskizleri ve defterleri çok daha umut verici.

Çalışmanın yazarlarından, University of Maryland’dan biyolog Dr. Norberto Gonzalez-Juarbe, Science dergisine yaptığı açıklamada, “Kağıt gözeneklidir. Teri, deriyi, bakterileri ve DNA’yı emer. Hepsi orada kalır.” dedi.

Araştırmacılar, Holy Child çizimini, Covid-19 testlerinde kullanılan çubuklara benzer özel bir sürüntü ile nazikçe temizledi. Örneklerde, Floransa’da yetişen portakal ağaçlarına ait DNA’nın yanı sıra, insana ait ve da Vinci’ye ait olabileceği düşünülen genetik izler de bulundu.