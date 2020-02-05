Lesotho'da başbakanın eşi, eski eşi öldürmekle suçlanıyor

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Mokete Paseka, Güney Afrika'da bulunan Maesaiah Thabane'nin ülkeye dönerek, polise teslim olduğunu açıkladı.



Lipolelo Thabane, eşi Tom Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından 2 gün önce başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.



Başbakan ile eski eşinin o dönem boşanma sürecinde olduğu anlaşılmıştı.



Eşinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Başbakan Thabane ise olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini söylemişti.