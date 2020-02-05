Lesotho'da başbakanın eşi, eski eşi öldürmekle suçlanıyor

Afrika ülkesi Lesotho Başbakanı Tom Thabane'nin eşi Maesaiah Thabane, kocasının eski eşin Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor.

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Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Mokete Paseka, Güney Afrika'da bulunan Maesaiah Thabane'nin ülkeye dönerek, polise teslim olduğunu açıkladı.

Lipolelo Thabane, eşi Tom Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından 2 gün önce başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan ile eski eşinin o dönem boşanma sürecinde olduğu anlaşılmıştı.

Eşinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Başbakan Thabane ise olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini söylemişti.

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