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Letonya ve Litvanya sınırında alarm. NATO savaş uçakları havalandı

11.11.2026 05:01

Letonya ve Litvanya sınırında alarm. NATO savaş uçakları havalandı
Reuters

Litvanya'da Belarus hava sahasından gelen bir cisme karşılık NATO uçakları havalandı.

Dış Haber Merkezi
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Letonya ve Litvanya'da Belarus sınırındaki halk, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınıklara gönderildi.

Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitme çağrısı yaptı. 

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı. 

Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu. 