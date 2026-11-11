Letonya ve Litvanya sınırında alarm. NATO savaş uçakları havalandı

Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitme çağrısı yaptı.



Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı.



Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.