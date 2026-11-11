Letonya ve Litvanya sınırında alarm. NATO savaş uçakları havalandı
11.11.2026 05:01
Litvanya'da Belarus hava sahasından gelen bir cisme karşılık NATO uçakları havalandı.
Letonya ve Litvanya'da Belarus sınırındaki halk, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınıklara gönderildi.
Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitme çağrısı yaptı.
Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı.
Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.