Letonya'da halk savaşa hazırlanıyor: Biyolojik, kimyasal ve nükleer sızıntı senaryoları işlenecek

Letonya genelinde 18-22 Ağustos tarihlerinde Radex 2025 sivil savunma tatbikatları gerçekleştiriliyor. Etkinliğin amacı, biyolojik, kimyasal, radyasyon ve petrol sızıntıları gibi felaket senaryolarına müdahaleyi geliştirmek, kurumlar arası iş birliğini test etmek ve kriz durumlarında uygulanacak operasyon algoritmalarını pratikte sınamak.



Tatbikatlar Ulusal İtfaiye ve Kurtarma Servisi (VUGD) tarafından, ilgili devlet ve belediye kurumları, acil servisler, Letonya Silahlı Kuvvetleri (NBS), sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte düzenleniyor.

"FELAKET SENARYOLARI" TATBİK EDİLECEK

Tatbikat kapsamında tehlikeli biyolojik örnek taşıyan bir aracın kaza yapması, yaralıların hastaneye sevki, nükleer santral kazasında radyasyon ölçümleri, kimyasal sızıntı kazası, petrol sızıntısı gibi senaryolarda acil müdahale seçenekleri uygulanacak.﻿​



GERÇEKÇİ KOŞULLAR SAĞLANACAK

Tatbikatlar sırasında gerçekçi koşullar sağlanacak, operasyon ekipleri olay yerine gerçek çağrı gibi intikal edecek. Bu nedenle VUGD, vatandaşlardan acil araç hareketliliğine ve geçici trafik kısıtlamalarına anlayış göstermelerini istedi. Yetkililer ayrıca, tatbikatlarda hiçbir şekilde insan sağlığı veya çevreye zarar verilmeyeceğini vurguladı.

