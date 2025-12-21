Letonya'da sağlık sistemi krizde. Randevu beklerken ölenler var

Letonya'da sağlık krizi derinleşiyor. Riga’daki Pauls Stradiņs Klinik Üniversite Hastanesi, hastaların yaklaşık her beş kişiden birinin aynı tetkik veya tedavi için birden fazla kurumda sıraya girdiğini açıkladı.

Letonya medyasına konuşan hastane yetkilileri, bazı branşlarda bekleme süresinin yılları bulduğunu, hatta bu sürenin bazı hastalar için hayatları boyunca devam edebileceğini belirtti.

KALP AMELİYATI BEKLERKEN ÖLENLER VAR

En çarpıcı örneklerden biri, ileri derecede kalp kapak hastaları için hayati öneme sahip olan TAVI (transkateter aort kapak implantasyonu) ameliyatı. Hastane yönetimine göre, bu yıl sekiz hasta, ameliyat sırası kendilerine gelmeden hayatını kaybetti. Devlet verilerine göre, bu operasyon için bekleme süresi yaklaşık iki yıl, listede ise 270 hasta bulunuyor.



Yetkililer, acil vakaların önceliklendirildiğini ancak finansman yetersizliği nedeniyle herkesin zamanında tedaviye ulaşamadığını vurguluyor.

MRI SIRASI YILLARDIR KISALMIYOR

Stradiņs Hastanesi’nde en uzun kuyruklardan biri de manyetik rezonans (MRI) tetkiklerinde yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin hasta bu işlem için bekleme listesinde. Cihazların, yatan hastalar ve onkoloji şüphesi bulunan acil vakalar nedeniyle sürekli dolu olduğu, bu yüzden sıradaki birçok hastanın zamanla acil kategoriye geçtiği ifade ediliyor. Bu da, hastaların durumunun bekleme sürecinde kötüleştiğini gösteriyor.

HASTALAR RANDEVUYA GELMİYOR

Hastaneler, bekleme listelerini yılda birkaç kez robot aramalarla güncelliyor. Yapılan kontrollerde, sıradaki hastaların yaklaşık yüzde 20’sinin aynı işlemi başka bir sağlık kuruluşunda zaten yaptırdığı ortaya çıkıyor. Ayrıca birçok hasta yalnızca belirli gün ve saatlerde gelebileceğini belirttiği için randevu planlaması daha da zorlaşıyor.

Özel bir sağlık zinciri olan Veselības centrs 4, randevu hatırlatmalarına rağmen ciddi bir disiplin sorunu yaşandığını söylüyor. Kuruma göre, on hastadan yalnızca biri randevusuna kesin olarak geliyor; bazı hastalar ise randevuyu onayladıkları halde hiç gelmiyor.

DOKTOR BULMAK ZORLAŞIYOR

Özel klinikler de devletin belirlediği düşük sağlık hizmeti tarifeleri nedeniyle zorlandıklarını dile getiriyor. Veselības centrs 4 yönetimi, bu ücretlerle yeni uzman doktor bulmanın neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle bazı devlet ihalelerine hiç katılmadıklarını açıkladı.

Yetkililere göre, doktorları yalnızca kamu tarafından finanse edilen hizmetlerde çalışmaya ikna etmek mümkün değil. Bu yüzden hekimlere paralel olarak ücretli hasta bakma imkanı sunuluyor.