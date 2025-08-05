Letonya'da savaş hazırlıkları: Rusya'ya karşı 5 bin tahta kazık satın alınacak

Letonya'da Devlet Savunma Lojistiği ve Tedarik Merkezi tarafından açılan ihalede, satın alınacak malzemeler arasında binlerce tank savar “kirpi” (çelik engeller), beton bloklar (halk arasında “ejderha dişleri” olarak bilinen savunma unsurları) ve düşmanın ilerleyişini zorlaştırmayı veya tamamen durdurmayı amaçlayan başka çeşitli yapılar yer alıyor.



İhale kapsamında ayrıca, 4 bin 800'den fazla tahta kazık, binden fazla tanksavar yapı ve bariyer inşasında kullanılacak diğer malzemelerin temin edilmesi planlanıyor.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, başvurularını 1 Eylül'e kadar yapabilecek.

LETONYA'DA SAVUNMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Mart ayından bu yana doğu sınırında — özellikle Rusya ve Belarus’a komşu Latgale bölgesinde tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede halihazırda Letonya üretimi on binlerce savunma yapısı yerleştirilmiş durumda.



Öte yandan, 2025 yılı boyunca doğu sınırının askeri olarak güçlendirilmesi amacıyla toplam 45 milyon euro bütçe ayrılmış durumda.



Haziran ayında, Letonya-Rusya sınırına yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir tel örgü çekildiği ve bu mesafenin toplam sınır hattının yüzde 46’sını oluşturduğu bildirilmişti.



Mayıs ayı başında ise Letonya ordusunun Rusya sınırında tanklara karşı hendek kazmaya başladığı kamuoyuna yansımıştı.