Libya açıklarında göçmen botu faciası. Hayatını kaybedenler var

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında 55 kişiyi taşıyan bir botun alabora olduğunu açıkladı. Aralarında iki bebeğin de bulunduğu 53 göçmenin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu bildirildi. Göçmenlerin akıbetiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

6 Şubat'ta Libya'nın Zuwara kenti açıklarında gerçekleştiği belirtilen kazada yalnızca iki Nijeryalı kadın sağ kurtarılabildi. Kurtulanlar, denizde eşlerini ve bebeklerini kaybettiklerini ifade etti. 5 Şubat gecesi El-Zaviye’den yola çıkan plastik botun, hareketinden yaklaşık altı saat sonra su alarak devrildiği öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu son trajediyle birlikte 2026 yılının başından bu yana Orta Akdeniz güzergahında ölen veya kaybolanların sayısı en az 484’e ulaştı. 2025 yılında ise aynı rotada bin 300’den fazla göçmen kaybolmuştu.

İnsan kaçakçılığı ağlarının göçmenleri istismar etmeye devam ettiğini vurgulayan Uluslararası Göç Örgütü, can kayıplarını önlemek adına uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve güvenli göç yollarının oluşturulması gerektiğini hatırlattı.