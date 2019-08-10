Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.
Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler LibyaDestek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Libya Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti
Reuters, NTV Haber, Anadolu AjansıDünya
Libya Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti. 2 BM personeli hayatını kaybetti.
Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.