Libya için Berlin'de kritik zirve

12 ülke ve dört çok uluslu örgüt, uluslararası toplumun ikiye bölündüğü, krizin derinleştiği Libya için aynı masa etrafında toplanıyor.

Almanya'nin başkenti Berlin; Libya konferansina ev sahipliği yapacak. Konferansın amacı Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak.



Konferansa, ev sahibi Almanya'nin yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa .in, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır, Cezayir, Kongo ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katilacak.



Yunanistan ise konferansa davet edilmediği için rahatsız.



Davetlililer arasında krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter var.



Libya krizinde, ülkelerin beklentisi birbirinden farklı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir destek veriyor. Türkiye, Libya'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.



Hafter'i destekleyen ülkeler ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda net bir tutum sergilemezken; Rusya'nın Hafter üzerindeki etkisi biliniyor. Öyle ki Rusya'nin sonbaharda verdiği hava desteği sonrası Hafter güçleri başkent Trablus'u kuşatmiştı.



Son dönemde AB'nin devreye girmesi için diplomatik temaslarını yoğunlaştıran İtalya ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor. Bir yandan da Hafter ile temaslarını sürdürüyor.



Tarafların taleplerine gelince... Ulusal Mutabakat Hükümeti; Hafter'e yönelik silah desteğinin durdurulmasını istiyor. Libya hükümetinin tanınması ve Hafter güçlerinin ele geçirdiği topraklardan çekilmesi de talepleri arasinda.



Moskova'da ateşkes anlaşmasına imza atmayan Hafter ise kendisine bağlı silahlı milislerin Trablus'ta konuşlandırılmasını ve muhtemel bir siyasi çözümün sonucunda siyasi güç elde etmeyi amaçlıyor.



BERLİN KONFREANSI KRİZİ ÇÖZEBİLİR Mİ?



Taslak metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor. Silah ambargosunun yeniden uygulamaya konulması da yer alıyor.



NTV'nin ulaştığı diplomatik kaynaklar bunun için, Libya'da halen görev yapan BM Barış Gücü'nün genişletilebileceğini ya da Rusya, Türkiye gibi ülkelerin asker gönderebileceğini söyledi.



Taslak metin; herhangi bir tarih belirtmeden, ertelenen seçimlerin yapılması ve ulusal bir hükümet kurulması çağrısını da içeriyor.



Bu sonuçların uygulanmasI için BM Libya Özel Temsilcisi’ne tam destek verildiği de belirtiliyor.