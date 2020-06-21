Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin “askeri müdahale” tehdidini kınadı

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale imasının “Libya’nın egemenlik ve güvenliğine açık bir tehdit olduğu” kaydedildi.



Sisi’nin Libya’daki kriz ile ilgili olarak başlangıçta kendisini bir ara bulucu olarak nitelendirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale imasında bulunmasını en sert ifadelerle kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Mısır’ın Libya’ya “nefsi müdafaa kisvesi altında” müdahale etme tehdidinin, Libya’nın güvenliği için tehdit niteliğinde olduğu, Libya’nın Mısır’ın güvenliğini tehdit etmediği, tam aksine Sisi rejiminin Libya’nın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren düşmanca tutum sergilediği vurgulandı.



Ciddi barış girişimleri kimden geldiğine bakmaksızın dikkate alındığının belirtildiği açıklamada, “Sisi’nin sözleri Mısır yönetiminin Libya’da taraf olduğu ve sorunun bir parçası olduğunun ispatıdır.” ifadelerine yer verildi.



"LİBYA HÜKÜMETİNİ SİSİ’NİN TEHDİDİNE KARŞI SİYASİ VE FİİLİ OLARAK HAZIR OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Sisi’nin savurduğu tehdidin uluslararası yasalara aykırı olduğunun altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin tehditkar ifadeleri Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine ve uluslararası yasalara aykırı olmanın yanı sıra Libya’nın egemenliğinin ihlalidir. Sisi’nin konuşmasında Libya’daki meşru hükümete bağlı ordu birliklerini 'terörist milisler' olarak nitelendirmesi ise kabul edilemez.



Libya Parlamentosu olarak söz konusu tehdidi en sert ifadelerle kınıyor, uluslararası toplumu sorumluluğunu yerine getirmesini ve bu durumu açık bir şekilde kınamasını istiyoruz.



Son olarak Libya hükümetini Sisi’nin tehditlerine karşı uygun zaman ve mekanda gereken siyasi ve fiili cevabı vermek için hazır olmaya çağırıyoruz.”

