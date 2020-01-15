Libya'da ateşkes bıçak sırtında

"Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu." Açiklama Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri'den geldi.



Mişri, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında konuştu; Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mişri, "Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya'da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir" dedi.



Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Rusya'nin ateşkes önerisi, Hafter güçlerinin kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.



Moskova'daki Libya müzakereleriyle ilgili Rusya'dan da yeni bir açıklama geldi.



Yeni Delhi ziyareti sırasında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya görüşmelerinin Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya konferansı için hazırlık olduğunu söyledi.



Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamak için süre istediğini hatırlatan Lavrov, "Bu durumu dramatize etmek istemiyoruz. Bu, daha önce Paris, Palermo, Abu Dabi'de yapılan görüşmelerde de yaşandı." ifadelerini kullandı.



Lavrov, "Anlaşmanın başarısız olması yazık oldu. Çünkü önemli olan anahtar politik metotların, gücün ve zenginliğin paylaşımının herkesi tatmin edecek bir şekilde yapılmasıydı. Putin ve Erdoğan'ın yaptığı ateşkes çağrısı her iki grup tarafından, Libya Ulusal Ordusu ve Trablus Hükümetini destekleyen gruplarca duyurulmuştu. Maalesef belge tüm taraflarca imzalanmadı" dedi.



Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.



Görüşmede Türk heyeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle görüşürken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.



Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.