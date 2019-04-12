DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Hüseyin, BM Cenevre Ofisi'nde telekonferans yoluyla gazetecilere ülkedeki son durumu anlattı.



Trablus çevresinde 5 Nisan'da başlayan çatışmaların her geçen gün şiddetlendiğini anlatan Hüseyin, bölgede son bir haftada 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin de yaralandığını belirtti. Hüseyin, ölenlerin 7'sinin sivil olduğunu, 10 sivilin de yaralandığını aktardı.



Hüseyin, dün bir sağlık teknisyeninin yaralandığını, hastaları taşıyan bir ambulansın da iki ateş arasında kaldığını, şans eseri ambulanstakilerin hayatta kaldığını söyledi.



Trablus çevresindeki çatışmaların şehrin içine doğru yöneldiğine dikkati çeken Hüseyin, gelecek günlerde daha fazla sivil zaiyattan endişe duydukları uyarısında bulundu.



Hüseyin, şu ana kadar çatışmalardan dolayı 6 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, bu sivillerin okul gibi güvenli binalara yerleştiğini kaydetti.



BULAŞICI HASTALIK UYARISI



"Halkın çatışmalardan dolayı hastanelere erişiminin çok kısıtlı olmasından büyük endişe duyuyoruz." diyen Hüseyin, sağlık kuruluşlarında ancak iki hafta yetecek kadar acil durum malzemesi bulunduğu uyarısı yaptı.



Hüseyin ayrıca bölgedeki kirli sulardan dolayı bulaşıcı hastalıkların yayılmasından da endişe duyduklarını vurgulayarak, "Sadece Trablus'un güneyinde değil, merkezinde de kesinlikle daha çok tıbbi malzeme ve fona ihtiyacımız var." diye konuştu.



HAFTER ÇATIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Hafter güçlerinin saldırısının 14-16 Nisan'da Libya'da Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan "ulusal diyalog konferansı" öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.



Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

