Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkente saldırı hazırlığındaki El Kaide terör örgütünün 3 üst düzey isminin yakalandığını duyurdu.
UMH'ye bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, haklarında uluslararası yakalama kararı bulunan, biri Cezayirli 3 teröristin başkent Trablus'ta ele geçirildiği belirtildi.
Kimlikleri açıklanmayan teröristlerin, terörle mücadele adına ülkede ve uluslararası düzeyde yürütülen soruşturma çerçevesinde güvenlik güçlerince yapılan bir baskınla yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan kişilerin kötüleşen güvenlik durumundan faydalanarak bölgeye yakın zamanda sızdığı ifade edilen açıklamada, bu duruma neden olarak da Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları gösterildi.
Libya'da El Kaide'nin üst düzey 3 ismi yakalandı
Reuters, Anadolu AjansıDünya
Haklarında uluslararası yakalama kararı bulunan biri Cezayirli 3 terörist başkent Trablus'ta gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkente saldırı hazırlığındaki El Kaide terör örgütünün 3 üst düzey isminin yakalandığını duyurdu.