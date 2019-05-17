Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından (Mavi Ev) yapılan açıklamada Libya'nın güneybatısındaki Hasavine bölgesinde silahlı bir grup tarafından temmuzda kaçırılan 1 Güney Korelinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çabaları sayesinde serbest bırakıldığı belirtildi.



BAE Dışişleri Bakanlığı geçen temmuzdan bu yana Libya'da silahlı gruplar tarafından esir tutulan 3 Filipinli ve 1 Güney Korelinin BAE'nin Libya ordusuyla koordinasyon içinde yürüttüğü "yoğun çabalar" sayesinde serbest bırakıldığını duyurdu.



BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında serbest bırakılan 4 kişinin ülkelerine gönderilmeden önce uçakla Abu Dabi'ye götürüldüğü kaydedildi.



Silahlı bir grup 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı Hasavine bölgesinde çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknisyeni kaçırmıştı.



Silahlı grubun, 5 Libyalıyı da bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı ifade edilmişti.



Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından paylaşılan bir videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.

