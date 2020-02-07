Libya'da Hafter milisleri, Trablus’ta Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı

Son dakika haberi! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı.



BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.



Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.



Hafter milisleri, daha önce Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga'yı defalarca hedef almış, başkentin dünyaya açılan kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

