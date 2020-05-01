Libya'da hükümet güçlerinden Hafter milislerine ait konvoya 6 hava saldırısı

Libya Hükümeti, başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.



Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu sosyal iletişim sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri terörist Hafter milislerine bağlı kişilerin olduğu silahlı konvoya 6 hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.



Operasyonun Mersit Vadisi yakınındaki Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki bir yola düzenlendiği belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.



VATİYYE ASKERİ HAVA ÜSSÜ'NE 5 HAVA OPERASYONU



Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.



Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.



UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.



LİBYA'NIN SEBHA KENTİ SAKİNLERİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'NE DESTEĞİNİ AÇIKLADI



Öte yandan Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den desteklerini çektiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) meşruiyetini kabul ettiklerini duyurdu.



Başkent Trablus’un 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha kenti 17 Şubat Devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehir sakinleri, yazılı ve görüntülü ortak bir açıklama yaptı.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Fransa’nın Halife Hafter’i desteklediğinin hatırlatıldığı 5 maddelik açıklamada, "Libya halkının reddetmesine rağmen ülkede silah zoruyla Mısır tecrübesi hayata geçirilmeye çalışılıyor." ifadelerine yer verildi.



Trablus’u savunmak için hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve siyasi çözüme işaret edildi, ülkede halen var olan parlamento ile Devlet Yüksek Konseyinin meşruiyetine vurgu yapıldı.



Açıklamanın üçüncü maddesinde, BM tarafından tanınan UMH'nin meşruiyetinin kabul edildiği belirtildi.



"Askerin yönetimi ele geçirmesini reddettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Trablus'a farklı silahlarla yapılan saldırıların kınandığı vurgulandı.



Açıklamanın son maddesinde sivil devlet, demokrasi ve anayasa çerçevesinde yönetimin seçimle ve barışçıl yöntemlerle el değiştirdiği bir sistemin benimsendiği kaydedildi.



BM: HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SORUMLUDUR



Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020'nin ilk çeyreğinde ülkede 64 sivil ölümü ve 67 sivilin de çeşitli şekilde yaralanmasında sorumluluğun Hafter'e bağlı milislerde olduğunu bildirdi.



UNSMİL tarafından yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğine göre sivil ölümlerinde bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış yaşandığı kaydedildi.



Açıklamada, siviller arasındaki can kayıplarının en önemli sebepleri alandaki çatışmalar, öldürme hedefli operasyonlar, hava saldırıları ve patlayıcı maddeler şeklinde sıralandı.



Sivillerden 64 kişin ölümüne, 67 kişinin de yaralanmasına yol açtığı belirtilen saldırıların belgelendiği ifade edilen açıklamada, bunun sorumluluğunun Hafter'e bağlı milislerde olduğu ve ayrıca sivil yerleşim bölgelerine gelişigüzel top atışları, füze saldırıları düzenledikleri belirtildi.



Açıklamada, çekişen tüm taraflara derhal tüm askeri operasyonları durdurmaları ve Kovid-19'la mücadele için yönetimlere fırsat verilmesi çağrısı yapıldı.