Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Tacura Gözaltı Merkezi'ne dün gece düzenlenen bir hava saldırısı sonucu vuruldukları bildirilen düzinelerce göçmenle mültecinin ölümü ve yaralanmasından şoke oldum." ifadesini kullandı.



Gözaltı Merkezi'nin koordinatlarının ve burada sivillerin barındığı bilgisinin çatışan taraflara iletildiğinin altını çizen Bachelet, "Bu gerçek, saldırının kesin koşullara bağlı olarak bir savaş suçu' anlamına gelebileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 600 kaçak göçmenin barındığı gözaltı merkezinin ikinci kez vurulduğunu anımsatan Bachelet, çatışan tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya, okul, hastane ve gözaltı merkezleri dahil sivil altyapı tesislerini korumaya davet etti.



Bachelet, Libya'daki kaçak göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yineledi

Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünden yapılan açıklamada, Tacura'daki merkeze yapılan saldırının Libya'daki çatışma ortamında sivillerin ne kadar zor durumda bulunduğunun bir hatırlatıcısı niteliğinde olduğu belirtildi.



"Mülteciler ve göçmenler de dahil sivillere yönelik saldırılar tek kelimeyle kabul edilemez ve Afrika Birliği, AB ve BM Barış Gücü bu tür saldırıları en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya'da uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına saygı duyulması çağrısı yapıldı.



Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünün çabalarına rağmen Libya'da birçok göçmenin risk altında olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve bölgedeki paydaşlar göçmenlere yardımcı olmaya ve müzakere masasına geri dönmeye davet edildi.



ABD'DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "ABD, Tacura'daki göçmenlerin kaldığı merkeze yapılan ve 44 masum sivilin yaşamını yitirdiği, 100'den fazlasının da yaralandığı iğrenç saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.



Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu en savunmasız toplulukları etkileyen trajik ve gereksiz can kayıpları, Libya'daki tüm tarafların Trablus'taki çatışmalardaki gerginliği azaltması, Libya'da kalıcı barış ve istikrara giden tek uygun yol olan siyasi sürece geri dönmelerinin aciliyetinin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.





40'TAN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.



BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.