Libya'da petrol akışı durduruldu

Libya'da günde ortalama 400 bin varil petrol üreten iki petrol sahası kapatıldı.

Libya'nın güneyindeki aşiretleri temsil eden bir grup, El Sahara ve El Feel petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. İki sahanın kapatılması, Uluslararası Barış Zirvesi öncesi Libya'dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor.

Ülkenin doğusundaki petrol terminalleri de cuma günü kapatılmıştı.

Libya'nın güneyindeki iki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor. Cuma günü ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Hafter'e bağlı aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.

VİDEO: LİBYA İÇİN KRİTİK ZİRVE