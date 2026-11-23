Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, sabah erken saatlerde Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus’taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi’de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.