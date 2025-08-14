Libya'da sel: 2 yıl geçti 3 bin 297 kişi hala kayıp

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürü Kemal es-Sivi, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketine ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı.



Sivi, Derne'yi vuran sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit ettiklerini ifade etti.





Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.





Derne kentinde 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.