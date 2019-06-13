Trablus'u ele geçirmek için yaklaşık 2 ay önce operasyon başlatan ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı birlikler arasındaki çatışmalar başkentin güneyindeki havalimanı yolu ve Halle bölgesinde yeniden yoğunlaştı.



Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün gece saatlerinde UMH'nin Ayn Zara ve çevresinde konuşlandığı bölgeleri bombaladığı bildirildi. Buna karşılık UMH'ye bağlı güçler Yermuk askeri kampı çevresinde Hafter güçlerine ait bir tankı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.



Öte yandan, Halife Hafter'e bağlı basın organının yayımladığı bildiride, UMH'ye bağlı bir savaş uçağının Misrata yakınlarında Hafter güçleri tarafından düşürüldüğü ve pilotun öldürüldüğü iddia edildi.



Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında başkent Trablus çevresindeki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.



Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre 4 Nisan'dan bu yana süren çatışmalarda can kaybı 650'yi geçti, yaralı sayısı da 3 bin 547'ye ulaştı.