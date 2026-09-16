Libya'da Türk jeti yandı, pilotlar alkollü çıktı

Libya 'nın Misrata kentinde iniş sırasında pistten çıkarak alev alan Türkiye tescilli özel jetle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Libya Başsavcılığı, uçakta görev yapan pilot ve yardımcı pilotun alkollü olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Her iki pilot da soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Kaza, 14 Eylül Pazartesi günü Misrata Havalimanı'nda meydana geldi. Cessna Citation Latitude C68A tipi özel jet, havalimanına iniş yapmaya çalıştığı sırada pistten çıktı. Uçak daha sonra kaza yaparak alev aldı.

Jetin İstanbul'dan Misrata'ya geldiği ve uçuş sırasında içerisinde herhangi bir yolcu bulunmadığı belirtildi.

VIP YOLCULARI ALACAKTI

Uçakta yalnızca pilot, yardımcı pilot ve bir kabin görevlisi bulunuyordu.

Özel jetin Misrata'dan VIP yolcuları alarak yeni bir uçuş gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi. Uçağın alevler içinde kalmasına rağmen üç mürettebat üyesi de kazadan yara almadan kurtuldu.

Türkiye'den gelen uçağın, üç Libyalı siyasi figürü Türkiye'ye taşımak üzere Misrata'ya indiği kaydedilmişti. Bu isimler arasında Trablus merkezli Savunma Bakan Yardımcısı Abdüsselam Zubi'nin kardeşi Muhammed Zubi de geçiyor.

Mürettebatın Türk vatandaşı olduğu yönünde haberler bulunurken Libya Başsavcılığı pilotların milliyetlerini resmi olarak doğrulamadı.

İKİ PİLOT TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında pilot ve yardımcı pilot üzerinde inceleme yapıldı. Libya Başsavcılığı, iki pilotun da alkollü olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Pilot ve yardımcı pilot, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye tescilli TC-AKF kuyruk numaralı Cessna 680A Citation Latitude tipi özel jet, İstanbul'dan Libya'ya gerçekleştirdiği uçuşun ardından Misrata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapmış ve alev almıştı.

Uçakta yolcu bulunmazken, iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan üç kişilik Türk mürettebat kazadan sağ kurtulmuştu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken mürettebat gözlem amacıyla hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştı. Uçağın Misrata'dan üç Libyalı siyasi figürü Türkiye'ye götürmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Kazanın ardından Misrata Havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapatılmış, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.