Libya'da ateşkes başladı

Son dakika haberi! Libya’nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul etti. Libya'da ateşkes Türkiye saati ile 01.00'da başladı.



Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilk yanıtı Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi vermiş ve memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.