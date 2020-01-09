Libya'daki çatışmalar Akdeniz kıyısında yoğunlaştı

Ülkenin doğusunu kontrol eden general Halife Hafter'e bağlı güçler pazartesi günü Sirte'yi ele geçirdi.



Sirte terör örgütü DAEŞ'ten kurtarıldığı 2016 sonundan bu yana Ulusa Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin kontrolündeydi.



Ulusal Mutabakat Hükümeti bir gün sonra Sirte'nin kan gölüne dönmesini önlemek için silahli güçlerin kentten çekildiğini duyurdu. Aynı gün Sirte ile Misrata'yı birbirine bağlayan yol üzerinde iki tarafı arasında çatışma çıktı.



Dün ise Hafter'e bağlı güçler aynı bölgedeki bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenledi. Başkent Trablus'taki Mitiga Havaalanı ağır topçu ateşine tutuldu. Havaalanı geçen haftaki roket saldırı nedeniyle kapalıydı.



Libya 2014'ten bu yana ülkenin batısını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçleri ile doğudaki general Halife Hafter'e bağlı güçler arasında ikiye bölünmüş durumda.

Hafter'e bağlı güçler nisan ayından bu yana Trablus'e ele geçirmek için operasyon yürütüyor.