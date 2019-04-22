Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin öldüğü, bin 228 kişinin yaralandığı belirtildi.



AMELİYAT EDİLEN 89 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Açıklamada ayrıca çatışmalarda yaralanan 152 kişinin ameliyat edildiği ve bu kişilerden 89'unun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.



Örgütten önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 220, yaralı sayısı ise bin 66 olarak aktarılmıştı.



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.



Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.