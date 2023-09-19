Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısı 3 bin 998'e yükseldi

Ksaifi, "Libya'daki sel felaketi, yeni yerinden edilmeleri tetikledi. Selden etkilenenlerin çoğu yerinden edilmiş durumdaydı ve ellerinde hiçbir şey kalmadı. Yalnızda Derne kentinde 30 bin, Ecdebiye kentinde 3 bin kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor." dedi.



Felaketin yaşandığı bölgede ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Ksaifi, insani ihtiyaçların zamanında karşılanmasının önemine işaret etti.



Ksaifi, BMMYK'nin 53 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağının, bugün Bingazi'ye ulaşacağını ve yardımların 10 binden fazla kişiye hızlıca dağıtılacağını bildirdi.



"8 İLA 9 BİN KİŞİ HALA KAYIP"

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic de Libya'da seldeki ölümler ve diğer kayıplara ilişkin son rakamları paylaştı.



Elde ettikleri rakamları yerel kaynaklara dayandıran Jasarevic, "Son rakamlara göre, Libya'daki selde 3 bin 998 kişi yaşamını yitirdi, 8 ila 9 bin kişi hala kayıp. Son birkaç gün içinde farklı ülkelerden ekipler tarafından 450 kişinin kurtarıldığını biliyoruz. Uydu görüntülerine göre 2 bin 200 bina selden etkilendi. 30 ila 35 bin kişi de yerinden edildi." ifadesini kullandı.



LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.



Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.