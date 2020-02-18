Libya'nın başkenti Trablus'taki liman saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.



Özel Temsilci Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.



Libya'daki çatışmazlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.



Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de (TSİ) 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

LİBYA LİMANLAR MÜDÜRLÜĞÜ: BOMBALANAN TRABLUS LİMANI'NDA TÜRK GEMİSİ BULUNMUYOR

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Limanlar Müdürlüğü, roketlerle vurulan başkent Trablus'taki limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını açıkladı.



Libya merkezli Panaroma televizyon kanalının Limanlar Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin öğleden sonra roketli saldırı düzenlediği Trablus Limanı'nda Türk gemisi bulunmadığı belirtildi.



Haberde, sadece sivil amaçlı kullanılan limanda herhangi bir askeri mühimmatın da olmadığı kaydedildi.



Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli bazı televizyon kanalları, limana düzenlenen saldırıda Libya'ya silah taşıyan Türk gemisinin vurulduğunu iddia etmişti.

