Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

LİBYA.jpg

İlişkili Haberler

Libya'da petrol akışı durduruldu

Libya'da petrol akışı durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den açıklama

Berlin'de Libya Konferansı başladı

Berlin'de Libya Konferansı başladı

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

LİBYA İÇİN KRİTİK KONFERANS

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...